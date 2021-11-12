Вы все еще теряете? Новая услуга BİRLink поставит конец вашим убыткам (ВИДЕО)

Торговая марка BIRLink компании ENGINET, поставщика телекоммуникационных услуг, представляет новое решение «Виртуальный АТС». Этот продукт, который подойдет крупным, средним и мелким предпринимателям в любой сфере, позволит им использовать широкий спектр коммуникационных возможностей. С помощью этой услуги компании могут настроить службу поддержки клиентов и многоканальный контактный центр. Виртуальный АТС позволит компаниям более эффективно организовать коммуникацию между клиентом и компанией, объединив существующие мобильные, стационарные и короткие номера в единую сеть. С ним будет удобно и гибко записывать, перенаправлять и управлять входящими звонками в компанию, независимо от расстояния и местоположения. Также будут доступны такие возможности IP-телефонии как IVR, интеллектуальное меню, регистрация потерянных звонков, система очередей и т.д.

Управление и настройка звонков осуществляется посредством личного кабинета с очень простой функциональностью. Подробную информацию об услуге можно получить по номеру *1199.

BİRLink – это торговая марка ENGINET, которая на основе технологии FTTH предоставляет такие решения как оптический Интернет, цифровое телевидение и телефония, а также другие инновационные услуги. Название бренда точно отражает его философию: передовая технология FTTH, которую он представляет, позволяет предоставлять широкий спектр услуг по одному и тому же оптоволоконному каналу без ущерба для качества и скорости. В настоящее время под брендом BİRLink пользователям предоставляются услуги фильтрации, цифровой телефонии и телевидения, статического IP и облачного видеонаблюдения.