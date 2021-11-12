В Баку состоялся VII конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В Баку состоялся VII общереспубликанский конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана", на котором были представлены 48 вузов.

Как сообщает Trend, очередной конкурс знаний прошел при совместной организации Центра Гейдара Алиева и министерства образования Азербайджанской Республики.

Цель конкурса, который традиционно проводится с 2014 года, - углубление знаний молодежи об истории Азербайджана, развитие интелектуальных навыков.

Конкурс также посвящен истории славной победы в 44-дневной Отечественной войне.

Отметим, что накануне с целью подготовки команд было организовано посещение музея Гейдара Алиева. Также 6 ноября был проведен тренинг для команд в Центре Гейдара Алиева.

Конкурс знаний состоял из 3 туров. В каждом туре было 12 вопросов. По итогам стали известны 3 команды-победителя. Первое место заняла команда Академия Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева, второе - Полицейская академия МВД, третье - Азербайджанский государственный экономический университет.

Каждому члену команд были вручены сертификаты участника от имени Центра Гейдара Алиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)