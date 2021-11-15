Сегодня в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон
БАКУ /Trend/ - Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон, сообщает в понедельник Trend.
Напомним, что в горных и предгорных районах страны отопительный сезон начался первого ноября.
Отметим, что 550 котельных ОАО «Азеристиликтеджхизат» обеспечат отоплением 3 800 жилых домов и квартир, 291 школу, 150 детсадов, 159 учреждений здравоохранения, 112 других социальных объектов, финансируемых из бюджета, а также 1 188 хозяйственных объектов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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