Сегодня в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что в горных и предгорных районах страны отопительный сезон начался первого ноября.

Отметим, что 550 котельных ОАО «Азеристиликтеджхизат» обеспечат отоплением 3 800 жилых домов и квартир, 291 школу, 150 детсадов, 159 учреждений здравоохранения, 112 других социальных объектов, финансируемых из бюджета, а также 1 188 хозяйственных объектов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)