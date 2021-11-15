Постковидное лечение волос необходимо

БАКУ/Trend/ - После перенесонного COVID-19 все больше людей стали сталкиваться с интенсивным выпадением волос. Люди в своих социальных сетях делятся своими историями, наглядно демонстрируя: как ухудшилось состояние их волос после инфекции. Клиники и врачи подтвреждают эту теорию.

Интернет-оценка публичных дерматологических интересов с использованием Google Trends в Италии и Турции в период с апреля по июнь 2020 года показала, что «выпадение волос» было одним из самых популярных терминов, связанных с дерматологией, в обеих странах. Одновременный рост общественных опасений по поводу выпадения волос и рост числа случаев COVID-19 могут указывать на связь. Вероятно, что либо патогенетические аспекты, либо психиатрические осложнения COVID-19 могут привести к появлению или усугублению выпадения волос.

Некоторые симптомы COVID-19 могут сохраняться после выздоровления. Они варьируются от проблем с дыханием до потери вкуса и запаха. Эксперты в области здравоохранения говорят, что также может произойти выпадение или истончение волос. Более того волосы могут продолжить выпадать и после вакцинирования.

По словам докторов, истончение волос является распространенным симптомом и часто наблюдается у пациентов, выздоровевших от вируса.

Эти симптомы могут возникнуть как у мужчин, так и у женщин любого возраста и обычно проявляется через два-три месяца после заражения вирусом.

После душа или расчесывания волос у многих из этих женщин выпадают пряди волос. По данным Американской академии дерматологии, этот тип облысения не такой неожиданный, как мы могли бы подумать.

COVID-19, как и другие вирусные инфекции, провоцирует иммунитет, тем самым стимулируя аутоиммунные реакции.

Распространение коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) увеличило частоту ряда дерматологических заболеваний, включая диффузное выпадение волос. Исследования показали, что у пациентов с COVID-19 участились случаи облысения. Психологический стресс, системное воспаление и окислительный стресс являются потенциальными виновниками. Сниженная анагенная экспрессия протеогликанов является потенциальным посредником, который связывает выпадение волос с критическими состояниями здоровья, такими как COVID-19. Провоспалительные цитокины и гормоны стресса отрицательно влияют на нормальный метаболизм протеогликанов, которые являются известными регуляторами цикла роста волос.

Клинические исследования, проведенные в Испании и Индии, продемонстрировали более высокую частоту и тяжесть облысения у госпитализированных пациентов с COVID-19 по сравнению с неинфицированным населением соответствующего возраста. Первым доступным предварительным исследованием было описательное исследование 41 мужчины европеоидной расы, госпитализированного в больницы Испании с диагнозом двусторонней пневмонии SARS-CoV-2 (средний возраст = 58 лет). У 71% пациентов была диагностирована значительная потеря волос, из которых 39% имели тяжелое поражение. Последующее многоцентровое исследование Следовательно, имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на значительно более высокую распространенность и тяжесть выпадения волос среди госпитализированных пациентов с COVID-19. В Ухане, Китай, было проведено крупное исследование с целью изучения распространенности и предикторов клинических последствий COVID-19. Через три-четыре месяца после выписки алопеция была одной из самых распространенных жалоб у выздоравливающих пациентов с COVID-19, о чем чаще сообщали женщины.

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