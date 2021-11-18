БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 699 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 879, вторую - 7 700, третью - 23 120 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 201 533. Первую дозу вакцины получили 5 038 225, вторую - 4 505 772, третью - 657 536 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)