Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 699 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 879, вторую - 7 700, третью - 23 120 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 201 533. Первую дозу вакцины получили 5 038 225, вторую - 4 505 772, третью - 657 536 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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