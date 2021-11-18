Чемпионат Европы: Азербайджанские шахматисты сыграли вничью со сборной Армении

БАКУ /Trend/ - В шестом туре чемпионата Европы по шахматам, проходящем в Словении, мужская сборная Азербайджана сыграла вничью (2:2) с армянскими шахматистами.

Как сообщает Trend, Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Габриэлем Саркисяном, Теймур Раджабов с Айком Мартиросяном, Ниджат Аббасов с Самвелом Тер-Саакяном, а Рауф Мамедов с Робертом Ованисяном.

Женская команда Азербайджана встречается со сборной Италии.

Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 39 мужских и 29 женских команд. Чемпионат, состоящий из девяти туров, завершится 21 ноября.