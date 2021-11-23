В Азербайджане трудоустроено более 8 200 семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны - замминистра
БАКУ /Trend / - В Азербайджане трудоустроено более 8 200 семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны.
Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра труда и соцзащиты населения Азербайджана Анар Керимов во время обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (второе чтение) на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Он отметил, что продолжается повышение социальных пособий.
"Одним из важных вопросов является жилье. Ведется работа по предоставлению семьям шехидов и ветеранам 6 365 квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев", - отметил Анар Керимов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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