Необходимо пропагандировать культурное наследие Азербайджана в мире – Эльбай Гасымзаде

БАКУ /Trend/ - Сегодня перед нами стоят разные задачи, которые требуют ответственного подхода. Карабахская школа зодчества занимает важное место в истории архитектуры Азербайджана. Она знала периоды зороастризма, христианства и ислама.

Об этом сказал в среду председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде на конференции «Большое возвращение: возрождение культуры», сообщает Trend.

Он призвал быть внимательными при реставрации исторических и архитектурных памятников в Карабахе и вести широкую пропаганду азербайджанского культурного наследия.

«Армяне ведут пропаганду в мире, что памятники в Карабахе не принадлежат Азербайджану. Мы должны пропагандировать свое культурное наследие, и на международных встречах я всегда говорю об этом. Важная сторона указанного вопроса - это правильное донесение информации», - подчеркнул Гасымзаде.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)