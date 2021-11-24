В Азербайджан доставлено еще 99 тыс. доз вакцины Pfizer-Biontech

БАКУ /Trend/ - Еще 99 тысяч доз вакцины Pfizer-Biontech от коронавируса доставлены в Азербайджан, сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

По его данным, доставка осуществлена на прошлой неделе.

Учитывая заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Администрации по делам продовольствия и медикаментов США, соответствующим структурам стран, которые используют препарат Pfizer/Biontech для вакцинации от COVID-19, направлено письмо о продлении срока годности вакцины.

В связи с этим срок годности вакцины Pfizer/Biontech, используемой в настоящее время в Азербайджане, продлен до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)