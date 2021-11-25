В Азербайджане начался прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов

Общество 25 ноября 2021 14:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане начался прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня стартовал прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг на брифинге заместитель министра образования Идрис Исаев.

По его словам, система студенческих образовательных кредитов обеспечивает доступ к образованию.

В Азербайджане обучаются на платной основе 146 373 студента. Из них 20 200 получают образование за государственный счет. Платят за свое обучение 126 173 студента. Право на получение студенческого образовательного кредита имеют 56 208 человек, сказал Исаев.

Студенты, обучающиеся на платной основе, также имеют право на получение этого кредита, отметил замминистра.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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