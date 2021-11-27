В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в прыжках на акробатической дорожке у мужчин

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в возрастной категории 11-12 лет в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин, сообщает в субботу Trend.

В финал вышли: Алексей Романов (Россия, 62.600 балла), Ислам Кабдоллов (Казахстан, 60.200 балла), Лоран Ломмаерт (Бельгия, 59.900 балла), Николай Волков (Россия, 59.700 балла), Шахар Лазаровиц (Израиль, 56.300 балла), Вуйисиле Джордж (Южная Африка, 55.900 балла), Ариэ Мазур (Израиль, 54.500 балла) и Диого Дуарте (Португалия, 51.400 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)