TRT на русском и азербайджанский СВС договорились о сотрудничестве (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Турецкий телеканал TRT на русском начинает сотрудничество с единственным на Южном Кавказе русскоязычным спутниковым телерадиоканалом Азербайджана СВС (Caspian International Broadcasting Company).

Партнерство двух медиаструктур предусматривает взаимный обмен информационным контентом с условием сохранения аутентичности авторских проектов. Кроме того, стороны планируют снимать совместные фильмы и дискуссионные передачи на политические, экономические и культурные темы, а также проводить телевизионные мосты.

Взаимодействие дает возможность телеканалам расширить свою аудиторию, максимально охватив русскоязычное информационное пространство, насчитывающее сегодня до 300 млн человек, указал генеральный директор телеканала СВС Вугар Халилов.

В свою очередь, главный редактор TRT на русском Мирсаид Хабибуллаев выразил уверенность в том, что взаимная и одновременная подача важных информационных материалов усилит эффект от их публикации и будет способствовать большему укреплению двусторонних отношений между двумя братскими странами.

CBC — первый международный телевизионный канал Азербайджана — ведет круглосуточное вещание и охватывает широкую территорию: от европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточной границы Китая.