Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 314 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 181, вторую - 6 125, третью, бустерную дозу - 30 008 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 567 919. Первую дозу вакцины получили 5 083 530, вторую - 4 573 036 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 911 353 человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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