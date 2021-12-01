Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции нет женщин и детей - МВД Азербайджана

БАКУ / Trend / - Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции нет женщин и детей.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, некоторые из задержанных были предупреждены и освобождены, а в отношении остальных расследование продолжается.

Гаджиев назвал необоснованными утверждения о том, что сотрудники полиции нанесли увечья Тофигу Ягублу.

"Несмотря на это, указанные утверждения будут расследованы соответствующим образом", - заявил майор полиции.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)