АФФА продлила контракт с главным тренером сборной по футболу

БАКУ /Trend/ - Контракт с главным тренером национальной сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи продлен до октября 2022 года.

Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА, передает в четверг Trend со ссылкой на сайт Федерации.

Согласно решению, в течение следующего месяца главный тренер должен представить в АФФА 10-месячный план подготовки.

Кроме того, в национальные команды возрастных групп назначены главные тренеры:

U-15/U-16 – Физули Мамедов

U-17 – Эльхан Абдуллаев

U-18 – Агиль Нагиев

На заседании было подтверждено строительство Футбольной академии в Гяндже, а также поручено, чтобы для региональных футбольных клубов был учрежден фонд поддержки.

Также принято решение о том, чтобы на продажу был вынесен земельный участок, принадлежащий АФФА и находящийся рядом со стадионом “Dalğa Arena”, но не входящий в соответствующую структуру.

Кроме того, приняты следующие решения:

- выставить на продажу территорию, принадлежащую АФФА около "Далга Арена", которая не является частью соответствующей инфраструктуры;

- освободить Заура Гахраманова по собственной просьбе от членства в Апелляционном и арбитражном трибунале АФФА. Назначить Гюльагу Джаббарова членом трибунала;

- назначить бывшего главного тренера сборной Азербайджана Аскера Абдуллаева членом Тренерского комитета;

- утвердить финансирование в размере $150 000 из проекта FIFA Forward для ремонта Футбольной академии АФФА;

- утвердить выделение средств в размере $500 000 из проекта FIFA Forward для проекта VAR.

По завершении заседания Исполком АФФА поздравил агдамский футбольный клуб "Карабах" с выходом в плей-офф Лиги конференций.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)