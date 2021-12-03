С сентября 2020 г. 75 азербайджанских дипломатов были отозваны для повышения квалификации - замминистра

БАКУ /Trend/ - C сентября 2020 года 75 дипломатов были отозваны в Азербайджан для повышения квалификации.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«В целях улучшения приема граждан на работу в МИД Президент Азербайджана дал ряд поручений. В рамках этих поручений как для действующих сотрудников, так и для претендентов проводятся различные мероприятия как на внутреннем уровне, так и на международном. Мы выявили пробелы в кадровой политике, и МИД уже работает над их устранением», - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что также все консульства Азербайджана за рубежом проводят соответствующие курсы по повышению квалификации.

«С сентября 2020 года 75 дипломатов и 15 технических работников были отозваны в Азербайджан для повышения квалификации. В то же время 102 человека были командированы в различные консульства нашей страны за рубежом. Централизованная система приема на работу граждан будет действовать и в последующие годы. МИД Азербайджана официально объявляет о начале конкурса по приему граждан на работу. Для этого нужно пройти соответствующий тест, написать эссе. Также кандидат должен пройти собеседование, во время которого будут проверены его знания по истории Азербайджана и конкретной специальности. Этот процесс будет сниматься на видео. Создание этой централизованной системы обеспечило равные условия для всех граждан при приеме на работу в МИД», - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)