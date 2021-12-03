В Азербайджане выявлено еще 1 703 случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 703 случая заражения коронавирусом, 2 180 человек вылечились, 24 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 593 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 560 999 человек вылечились, 7 929 – скончались, число активных больных составляет 24 660.

За последние сутки в стране проведено 13 211 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 578 401.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)