Самый удобный тест для установления лиц, использующих наркотики, - это экспресс-тест – гендиректор Республиканского наркоцентра

БАКУ /Trend/ - Самый удобный тест для установления лиц, использующих наркотики, - это экспресс-тест.

Как передает в среду Trend, об этом в прямом эфире в Instagram министерства здравоохранения на тему "Борьба с наркоманией" сказал генеральный директор Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Орхан Джафаров.

"Этим методом очень быстро можно установить, какое наркотическое средство использовалось", - заявил гендиректор.

Он отметил, что лица, использующие наркотики, очень поздно обращаются за лечением.

"Когда они обращаются в наш центр, то их внутренние органы уже находятся в неподдающемся лечению состоянии. Человек, который один раз попробовал наркотическое вещество, становится зависимым от него, то есть после первого употребления появляется зависимость. В зависимости от вида наркосредства появляется и физическая зависимость. Это сопровождается тошнотой, слабостью, напряженностью, мышечными и суставными болями", - отметил Орхан Джафаров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)