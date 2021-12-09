Начал свою работу международный научный конгресс, приуроченный ко дню памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 9 декабря 2021 года начал свою работу приуроченный ко дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике", организованный совместно Научно-практическим и учебным центром Управления медицинской службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным таможенным госпиталем и официальным партнером Центрального таможенного госпиталя – группой больниц Флоренс Найтингейл.

Перед официальным открытием конгресса члены организационного комитета и приглашенные гости посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили светлую память Общенационального лидера и возложили цветы на его могилу. Затем члены организационного комитета и официальные гости почтили память и возложили цветы на могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Перед началом работы конгресса, проводимого в онлайн формате на платформе Zoom с участием более 500 человек, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Приветственной речью конгресс открыл начальник Управления медицинской службы Государственного Таможенного Комитета, генерал-майор медицинской службы, д.ф.м. Джейхун Мамедов. В первую очередь Дж. Мамедов пригласил всех минутой молчания почтить память выдающегося государственного деятеля Азербайджана, великого сына тюркского мира Гейдара Алиева.

Во время своего выступления Дж. Мамедов рассказал о целенаправленной политике по защите здоровья детей, которая проводилась в стране под руководством Общенационального лидера, создателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева, о большой проделанной работе в этой области и достижениях. Выступающий особо отметил, что в настоящее время эту политику с успехом претворяют в жизнь Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. “Надеюсь, что конгресс, посвященный памяти Гейдара Алиева, позволит еще раз обратиться к тому вкладу, который внес Общенациональный лидер в устойчивое и стабильное развитие здравоохранения и медицинской науки Азербайджана, а также придаст импульс достижению еще больших успехов в области педиатрии в нашей стране. Уверен, что сегодняшний конгресс станет знаменательным событием для всей медицинской общественности Азербайджана и создаст основу для повышения эффективности практической работы врачей по диагностике и лечению различных педиатрических нозологий.” – сказал Дж. Мамедов.

Начальник управления поблагодарил официального партнера Центрального таможенного госпиталя – группу больниц Флоренс Найтингейл за успешное и плодотворное сотрудничество, и в завершение своей речи пожелал успехов всем участникам и объявил конгресс открытым.

На официальном открытии конгресса также выступили начальник Научно-практического и учебного центра Управления медицинской службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, сердечно-сосудистый хирург, д.м.н. Рашад Махмудов, главный неонатолог Министерства Здравоохранения, заведующий отделением неонатальной реанимации НИИ Акушерства и гинекологии Др. Рустам Гусейнов, главный педиатр Министерства Здравоохранения, заведующий отделением педиатрии и неонатологии клиники Baku Medical Plaza Др. Эркин Рагимов, профессор медицинского факультета Университета Анкары, член правления Общества Неонатологии Турции Др. Омер Эрдеве.

После официального открытия конгресса, под модерацией д.м.н. Рашада Махмудова и профессора больницы Башакшехир Чам и Сакура Др. Мерих Четинкая начала свою работу панель “Педиатрическая кардиология”.

Во второй половине дня планируется проведение панели “COVID-19 и новые аспекты в педиатрии” под модерацией Др. Рустама Гусейнова и Др. Омер Эрдеве.

Конгресс продолжится 3 дня, в течение которых на 9 панелях будут представлены в общей сложности 27 докладов со стороны высокопрофессиональных специалистов, а также будут проведены сессии вопросов и ответов и интерактивные обсуждения.

Конгресс аккредитован Министерством Здравоохранения Азербайджанской Республики в соответствии с “Правилами аккредитации научных и образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию” и получил 24 балла НМО. Мероприятие также напрямую транслируется на официальной фейсбук-странице Центрального таможенного госпиталя.