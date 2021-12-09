В Азербайджане выявлено еще 1 315 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 850 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 315 случаев заражения коронавирусом, 1 850 человек вылечились, 19 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 601 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 571 088 человек вылечились, 8 038 – скончались, число активных больных составляет 21 902.
За последние сутки в стране проведено 11 799 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 644 853.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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