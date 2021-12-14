БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждены три новые медали, сообщает во вторник Trend.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены в третьем чтении законопроекты о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Государственного педагогического университета Азербайджана (1921-2021)", медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)".

После обсуждений законопроекты были поставлены на голосование и приняты в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)