БАКУ /Trend/ - Как в Баку, так и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются музеи Победы.

Об этом сказал журналистам во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает Trend.

"Работа в данном направлении продолжается, к ней привлечены как местные, так и зарубежные эксперты", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)