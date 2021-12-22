Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

БАКУ/Trend/ - 20 декабря 2021 года состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и члены Совета — министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и народный артист Азербайджана Алим Гасымов, а также председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев.

Заседание вступительным словом открыл председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Затем председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев подробно проинформировал присутствовавших о вопросах, вошедших в повестку заседания.

Участники заседания провели широкое обсуждение вопросов, относящихся к согласованию «Стратегических направлений деятельности Фонда Возрождения Карабаха (2022-2025)», «Плана фандрейзинга и коммуникаций на 2022 год», «Правил выдачи грантов» и «Политики стандартов деятельности Фонда», а также к выбору внешнего аудитора Фонда Возрождения Карабаха.

В ходе заседания соответствующие документы были утверждены Наблюдательным советом.

Так же отметим, что Наблюдательный совет рассмотрел несколько кандидатур аудиторских фирм и утвердил компанию PwC в качестве внешнего аудитора Фонда.

По окончании собрания члены Наблюдательного совета положительно оценили проделанную Фондом работу и направления его деятельности. Были также даны соответствующие поручения по прочим вопросам, которые войдут в повестку следующего заседания.