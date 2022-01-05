Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем - 8-11, в Баку ночью - 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)