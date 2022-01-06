Термаж вернет вашей коже молодость и красоту

Общество 6 января 2022 12:27 (UTC+04:00)
Термаж вернет вашей коже молодость и красоту

Термаж – это косметологическая аппаратная манипуляция, направленная на омоложение лица и тела, подтяжку кожи, устранение морщин. Кожа молодеет, так как она обновляется на клеточном уровне. В течение 3-6 месяцев идет этот процесс, в результате которого кожа становится плотнее, и выглядит подтянутой.

Thermage-терапия – это современная альтернатива хирургической подтяжке лица. В основе процедуры лежит воздействие на ткани эпидермиса посредством радиочастотной энергии. Таким образом, нагреваются внутренние слои кожи, что усиливает выработку коллагена и эластина, активизируются обменные процессы, стимулируется отток лимфы. Преимущества Термаж процедуры: отсутствие хирургического вмешательства, безболезненность процедуры, отсутствие длительной реабилитации. Термаж осуществляется с помощью специального аппарата. Используя различные насадки и настройки, можно воздействовать на все зоны, в том числе труднодоступные: веки, носогубные складки, область вокруг губ и др.

Термаж является идеальным решением для пациентов, которые хотят подтянуть кожу, но не решаются на пластическую операцию, а также для тех, кто уже делал фейслифтинг и нуждается в закреплении результата, чтобы предотвратить повторное хирургическое вмешательство. Вы можете опробовать данную процедуру в нашей клинике и убедиться в ее эффективности.

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