БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы сроки приема документов для обучения в докторантуре за рубежом.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве образования Азербайджана, прием документов для финансирования обучения в докторантуре за рубежом в рамках Госпрограммы на 2019-2023 годы проводится дважды в год.

Прием документов в течение 2022 года пройдет в феврале-апреле и июле-сентябре.

Как отмечается, программа предназначена для кандидатов, готовящихся к поступлению в докторантуру за рубежом по приоритетным специальностям или обучающихся в настоящее время в докторантуре по соответствующим направлениям.

Ознакомиться с необходимыми документами можно по ссылке. Для дополнительной информации можно обратиться на FAQ/MVS или по адресу электронной почты [email protected]

(Перевод: Нубар Кулузаде)