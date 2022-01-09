В Азербайджане выявлено еще 555 случаев заражения коронавирусом, вылечились 507 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 555 случаев заражения коронавирусом, 507 человек вылечился, восемь - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 561 человек вылечился, 8 445 – скончались, число активных больных составляет 7 228.

За последние сутки в стране проведены 9 395 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 943 023.