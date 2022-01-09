В Азербайджане выявлено еще 555 случаев заражения коронавирусом, вылечились 507 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 555 случаев заражения коронавирусом, 507 человек вылечился, восемь - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 621 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 561 человек вылечился, 8 445 – скончались, число активных больных составляет 7 228.
За последние сутки в стране проведены 9 395 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 943 023.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО)
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии