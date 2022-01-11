В Азербайджан в январе поступит 1 млн 200 тыс. доз вакцины "Coronavac"
БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года в Азербайджан поступит очередная партия вакцины "Coronavac" против коронавируса COVID-19.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщили в департаменте по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Было отмечено, что согласно утвержденному контракту, в течение января из Китая в Азербайджан предусматривается доставить 1 миллион 200 тысяч доз вакцины "Coronavac" компании "Sinovac".
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане для вакцинации против COVID-19 используются вакцины "Coronavac", "Sputnik V" и "Pfizer".
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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