В Азербайджан в январе поступит 1 млн 200 тыс. доз вакцины "Coronavac"

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года в Азербайджан поступит очередная партия вакцины "Coronavac" против коронавируса COVID-19.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщили в департаменте по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что согласно утвержденному контракту, в течение января из Китая в Азербайджан предусматривается доставить 1 миллион 200 тысяч доз вакцины "Coronavac" компании "Sinovac".

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане для вакцинации против COVID-19 используются вакцины "Coronavac", "Sputnik V" и "Pfizer".

(Перевод: Нубар Кулузаде)