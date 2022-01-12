Группа азербайджанских паломников завтра отправится в малый хадж
БАКУ /Trend/ - 13 января очередная группа из около 20 паломников из Азербайджана отправится в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа (умра).
Об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Отметим, что стоимость пакета услуг в связи с хаджем составляет 1 440 долларов, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от стоимости размещения в отелях.
Как говорится в сообщении УМК, для совершения хаджа паломники должны иметь документ о вакцинации от коронавируса. Они будут сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Саудовскую Аравию и после возвращения в Азербайджан.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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