В Азербайджане изменились размеры должностных окладов негосударственных служащих госорганов
БАКУ /Trend/ - В решение Кабинета министров Азербайджана «О регулировании некоторых вопросов государственной службы» внесены изменения.
Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Так, с 1 января 2022 года ежемесячная заработная плата негосударственных служащих, работающих в государственных органах (дворники, садовники, охранники, пекари, неквалифицированные рабочие и др), определена в следующих размерах:
- в государственных органах высшей категории - 370 манатов;
- в государственных органах I категории - 355 манатов;
- в государственных органах II и III категорий - 335 манатов;
- в государственных органах IV и V категорий - 315 манатов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз"
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева оказались в Париже XIX века, или Как разрушились мечты о счастье (ФОТО/ВИДЕО)