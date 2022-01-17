В Азербайджане повышены оклады работников в сферах, финансируемых из госбюджета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в ежемесячные тарифные (должностные) оклады, определяемые Единой тарифной сеткой, работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, определен согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступило в силу с 1 января 2022 года.

Согласно приложению к решению, Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядит следующим образом:

Ставка оплаты труда Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах) 1 300 2 312 3 325 4 338 5 353 6 367 7 383 8 398 9 415 10 432 11 450 12 468 13 487 14 508 15 528 16 549 17 604 18 725 19 979

Следует отметить, что ранее Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядела следующим образом:

Ставка оплаты труда Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах) 1 250 2 260 3 271 4 282 5 294 6 306 7 319 8 332 9 346 10 360 11 375 12 390 13 406 14 423 15 440 16 457 17 529 18 666 19 906

(Редактор: Константин Шапиро)