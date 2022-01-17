В Азербайджане повышены оклады работников в сферах, финансируемых из госбюджета
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в ежемесячные тарифные (должностные) оклады, определяемые Единой тарифной сеткой, работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета.
Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, определен согласно приложению к настоящему решению.
Решение вступило в силу с 1 января 2022 года.
Согласно приложению к решению, Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядит следующим образом:
|
Ставка оплаты труда
|
Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)
|
1
|
300
|
2
|
312
|
3
|
325
|
4
|
338
|
5
|
353
|
6
|
367
|
7
|
383
|
8
|
398
|
9
|
415
|
10
|
432
|
11
|
450
|
12
|
468
|
13
|
487
|
14
|
508
|
15
|
528
|
16
|
549
|
17
|
604
|
18
|
725
|
19
|
979
Следует отметить, что ранее Единая тарифная сетка оплаты труда работников, трудящихся в сферах, финансируемых из госбюджета, выглядела следующим образом:
|
Ставка оплаты труда
|
Месячный тарифный (должностной) оклад (в манатах)
|
1
|
250
|
2
|
260
|
3
|
271
|
4
|
282
|
5
|
294
|
6
|
306
|
7
|
319
|
8
|
332
|
9
|
346
|
10
|
360
|
11
|
375
|
12
|
390
|
13
|
406
|
14
|
423
|
15
|
440
|
16
|
457
|
17
|
529
|
18
|
666
|
19
|
906
(Редактор: Константин Шапиро)