В одном из районов Баку начался снос ряда жилых домов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе Баку начался снос некоторых жилых домов.
По информации Trend, здесь будут снесены здания №№ 88-98 по улице Рустама Рустамова.
Из этих домов началось переселение граждан.
Отметим, что под снос здесь пойдут здания, построенные в 40-60-х годах прошлого века.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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