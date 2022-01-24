В бакинском суде завершено судебное следствие по делу 2 армян, обвиняемых в терроризме

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районном суде 24 января продолжился суд по делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова были изучены документы.

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