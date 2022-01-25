Банк АВВ получил награды от Visa!

Банк АВВ получил награды в нескольких категориях со стороны международной платежной системы Visa. На мероприятии, организованном совместно с Ассоциацией банков Азербайджана банку были присуждены награды в следующих номинациях: «Первое внедрение бесконтактных банковских карт в железнодорожной транспортной системе Азербайджана», «Банк с наибольшим оборотом «С карты на карту» по картам Visa» и «Внедрение нового продукта».

В июне прошлого года АВВ в партнерстве с Центральным банком Азербайджана, Visa и Азербайджанскими железными дорогами запустил систему бесконтактных платежей на пригородных железных дорогах. Таким образом владельцы карт любого банка страны могут воспользоваться бесконтактным способом оплаты на всех станциях Абшеронской кольцевой железной дороги. Банк также расширил спектр продуктов и услуг по платежным картам с целью удовлетворения пожеланий клиентов и поддержания процесса развития безналичных платежей.

В настоящий момент АВВ является банком Азербайджана с наибольшим количеством международных платежных систем, включая Visa.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.