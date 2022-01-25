Др.Абдулали Алиев: «Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию»

Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию. В каких случаях нужно делать липосакцию? Кому можно делать липосакцию, а кому – нельзя? Что делать, чтобы после липосакции вес не вернулся? А когда нужна абдоминопластика?

Об этом рассказывает врач Центрального Таможенного Госпиталя, пластический, эстетический, реконструктивный хирург Др.Абдулали Алиев в передаче «Анатомия болезни» на телеканале CBC.AZ. Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/LvVw4bzrd7U

Согласно статистике, 75% желающих сбросить лишние килограммы добиваются положительных результатов уже в первые месяцы. Но спустя несколько лет 80-95% похудевших снова поправляются. В таком случае помогает липосакция. Эта операция позволяет убрать жир именно с той части тела, откуда желает пациент.

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём. Операция производится на определенном участке тела, например, на животе, груди, бёдрах, ягодицах.

Показание к липосакции - избыточный вес, не превышающий 30% от нормы. При высоком проценте избыточного веса операция не даст ожидаемого эффекта, так как не является способом борьбы с ожирением. Кроме того, могут возникнуть проблемы с провисанием кожи.

При липосакции врачи не добиваются того, чтобы пациенты сбрасывали лишние килограммы, их цель – добиться более улучшенной эстетической формы тела пациента. Поэтому, кто обращается к эстетическим хирургам для липосакции чтобы сбросить определенный вес – не всегда обращаются по адресу.