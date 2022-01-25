Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут в один этап - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Выпускные экзамены в школах Азербайджана по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования пройдут в один этап.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила заведующая отделом по методике и мониторингу учебников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Афига Батиева.

"Для подготовки к экзаменам можно пройти испытательный экзамен на сайте OTK.az, а также ознакомиться с примерами заданий в учебных пособиях ГЭЦ", - сказала Батиева.

Отметим, что Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) планирует провести в марте - апреле выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет), по уровню общего среднего образования (9 лет), первый этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет, экзамены по приему на государственную службу (по группам А и В) и другие экзамены.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)