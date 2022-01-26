Рост случаев заражения коронавирусом может продолжиться - Вакцинация является главным выходом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после обнаружения "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается значительный рост числа заражений. По статистике за последние сутки, в Азербайджане зарегистрировано более 2,4 тысяч инфицированных. Учитывая скорость распространения "омикрон"-штамма, не исключено, что количество заражений будет расти.

Хоть и количество заражений увеличивается, основным положительным фактором является отсутствие значительного увеличения числа госпитализированных пациентов. А это полезный результат процесса вакцинации в стране. Привитые люди переносят новое заболевание в легкой форме.

Здравоохранительные учреждения, обратившись к гражданам, призвали пройти ревакцинацию бустерной дозой спустя пять месяцев после второй дозы или выздоровления от коронавируса, чтобы снова повысить уровень антител в организме.

Врач Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Кёнуль Исмаилова, отвечая на вопросы Trend, заявила, что принимая во внимание клинико-патогенные особенности "омикрон"-штамма коронавируса, его эпидемическую активность, ВОЗ призвала все страны еще раз пересмотреть решения по лечению, ходе заболевания и карантинных мерах.

По ее словам, в связи с тем, что инкубационный период короче, чем у предыдущих штаммов, клинические симптомы болезни проявляются быстрее, в некоторых странах приняты решения о сокращении периода карантина.

"И в нашей стране по решению Кабинета Министров срок изоляции на месте жительства или на месте нахождения больных с положительными лабораторными тестами, а также контактировавших с ними сокращен с 14 до 7 дней, положительный результат ПЦР-теста будет дан через 7 дней (до 14 дней). Также, если у работника с симптомами заболевания лабораторными методами подтвержден COVID-19, отпадает необходимость взятия анализов у ​​сотрудников, находящихся с ним в тесном контакте. Сертификат, подтверждающий, что человек, инфицированный COVID-19, выздоровел и обладает иммунитетом, будет выдан через 7 дней (ранее 14 дней) после даты положительного результата ПЦР-теста. Также, если у работника с симптомами заболевания лабораторными методами подтвержден COVID-19, то необходимости взятия анализов у ​​сотрудников, находящихся с ним в тесном контакте, также уже нет", - сказала она.

Исмаилова, обратившись к гражданам, коснулась и важности вакцинации.

"Важнейшим фактором предотвращения заражения является вакцинация, мы также должны соблюдать необходимые требования карантинного режима в своей повседневной жизни", - добавила она.