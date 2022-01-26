В Азербайджане названо количество студентов, подавших заявки на получение образовательных кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в Образовательный студенческий кредитный фонд до 25 января в электронной форме обратились более пяти тысяч студентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, по 1591 обращениям из числа поступивших обработка электронных заявлений пока не началась, так как процесс их оформления студентами не был завершен полностью или отсутствовал номер нотариального заявления.

"Согласно текущим итогам обработки заявлений по 3359 обращениям около 2350 студентов уже получили право на получение образовательного кредита. Между 686 из них и уполномоченным банком был заключен договор в онлайн-форме, и плата за обучение была переведена на банковские счета образовательных учреждений. Процесс заключения договоров продолжается. Также продолжаются обработка и прием новых заявок", – отмечается в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)