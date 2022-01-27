В отношении Хафиза Мамедова избрана мера пересечения в виде ареста - Официально

Общество 27 января 2022 14:11 (UTC+04:00)
В отношении Хафиза Мамедова избрана мера пересечения в виде ареста - Официально

БАКУ /Trend/ - Решением Ясамальского районного суда в отношении бывшего президента футбольного клуба "Баку" Хафиза Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в четверг Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По ее данным, в Главном управлении по предварительному расследованию налоговых преступлений Госналоговой службы возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и взносов на обязательное государственное социальное страхование в крупных размерах на предприятиях, которыми непосредственно руководил предприниматель Мамедов Хафиз Меджид оглу.

Из-за того, что обвиняемый отказался явиться на допрос в рамках уголовного дела, принято решение о его розыске для предъявления обвинения, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что продолжаются необходимые следственные мероприятия по этому уголовному делу.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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