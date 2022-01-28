В Баку примерно на 1500 человек приходится один адвокат - председатель коллегии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Число адвокатов в Азербайджане значительно выросло в последние четыре года.

Об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров в интервью авторскому проекту АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли».

По его словам, Баку по числу адвокатов приближается к среднестатистическому показателю по Европе.

«В Баку один адвокат приходится примерно на 1500 человек. Адвокат – ​​свободная профессия. Адвокатов не назначают, они сами выбирают, где будут работать. Поэтому в регионах существует нехватка адвокатов по сравнению с Баку, где их намного больше», - сказал Багиров.

Он также сообщил о сравнительно небольшом на сегодняшний день количестве юристов в Азербайджане по сравнению с другими странами.

«Мы провели исследование и обнаружили, что у нас выпускников юридических факультетов меньше, чем в других странах. Существует большая потребность в юристах как в государственном, так и в частном секторе», - сказал Багиров.

Глава коллегии подчеркнул, что молодые юристы, которые раньше хотели работать в правоохранительных органах, теперь больше стремятся заниматься адвокатской деятельностью. В то же время юристы, работающие в некоторых государственных органах, также предпочитают работать адвокатами, отметил он.

(Автор: Айсель Гулиева. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)