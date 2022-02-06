Автобус Баку-Шуша задержался из-за погодных условий

БАКУ /Trend/ - Из-за сложных погодных условий 5 февраля была зафиксирована задержка в графике движения автобуса, осуществляющего регулярные рейсы из Баку в Шушу.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу автотранспорта Азербайджана, ситуация была немедленно взята под контроль. Несмотря на сильный снегопад и гололедицу, пассажиры были доставлены в Шушу благодаря оперативной и слаженной деятельности соответствующих государственных органов, а также профессионализму водителя.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана очистило дороги от снега и льда с помощью спецтехники. Автобус на протяжении всей дороги сопровождали представители МВД.

Из-за задержек в графике движения возвращение обратно в Баку было отложено в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Министерство цифрового развития и транспорта проявили особую заботу к пассажирам.

Для них были созданы условия для того, чтобы остаться в Шуше, а затем благополучно вернуться.

Так, граждане были размещены в хостеле и обеспечены горячим питанием. Сегодня утром пассажиры выехали в Баку после посещения запланированных мест.