В ряде поселков Баку и сел Азербайджана ограничат подачу воды

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе Баку-Кура, начиная с вечера 7 февраля и до конца дня 8 февраля, будут наблюдаться перебои в водоснабжении в поселке Гобустан, в некоторых местах поселка Алят Гарадагского района Баку, а также в селах Гызылбурун, Атбулаг и части села Наваи Гаджигабульского района Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в ОАО "Азерсу".

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)