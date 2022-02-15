Азербайджан объявил в розыск 10 человек в связи с нелегальной миграцией - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семь человек привлечены к следствию по обвинению в нелегальной миграции.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

По его словам, есть уголовные дела по организации незаконной миграции и выдаче виз по поддельным документам.

«По данным делам в отношении семи человек возбуждено уголовное дело, 10 человек объявлены в розыск. В ходе обысков обнаружено 97 поддельных печатей. В прокуратуре также допрошены лица, вернувшиеся из-за рубежа», - сказал Авазов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)