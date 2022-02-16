Президент Ильхам Алиев подарил нам безмерную радость и гордость Победы - вернувшиеся в родное село уроженцы Зангилана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Уроженцы села Даллекли Зангиланского района Чингиз Алмамедов и Тарана Гасанова, являющиеся братом и сестрой, посетили свой дом в родном селе.

Репортаж об этом подготовила съемочная группа Карабахского бюро Trend.

Бывшие вынужденные переселенцы пришли в ужас от увиденного в родном селе, в том числе от последствий армянского вандализма.

Их дом был разграблен армянами во время оккупации.

Гасанова и Алмамедов рассказали, что они родились и прожили в этом доме немногим более 10 лет.

В результате армянской оккупации они были изгнаны с родных земель. Их родители скончались в тоске по родным краям.

Гасанова и Алмамедов подчеркнули, что они благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за освобождение земель от оккупации и возможность посетить родное село.

"30 лет мы жили с тоской по нашим землям. Сегодня мы очень счастливы, так как территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Мы возвращаемся в свои дома. Мы благодарны за это нашему государству, Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, нашей армии, военным. Президент Ильхам Алиев подарил нам безмерную радость и гордость Победы", - сказали они.

Представляем видеорепортаж Trend TV из села Даллекли Зангиланского района.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)