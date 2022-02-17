Объявленный в розыск экс-директор ООО задержан в Украине и доставлен в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, Генпрокуратура Украины удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче азербайджанского гражданина Низами Гулам оглу Керимова. Об этом сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследуется Абшеронским РУП, Низами Керимов, работая директором ООО Rafat LTD, нанес гражданам крупный ущерб путем продажи земельных участков без права собственности, чтобы завладеть чужим имуществом путем мошенничества. Ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК Азербайджана. 17 ноября 2017 года он был объявлен в розыск.

Керимов был обнаружен и задержан в Украине 13 января 2022 года. 17 февраля он был доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя пенитенциарной службы минюста, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)