ФК "Карабах" обратится в УЕФА по поводу армянской провокации

БАКУ /Trend/ - ФК "Карабах" направит официальную жалобу в УЕФА и ФК "Марсель" по поводу провокации, совершенной армянами на стадионе во время матча в рамках этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА "Марсель" - "Карабах".

Об этом сказал Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде.

"Мы ожидали чего-то подобного. Армяне неоднократно прибегали к провокациям во время матчей, в которых участвовал "Карабах". Развернутый провокационный плакат был сразу же убран службой безопасности стадиона", - сказал Аббасзаде.

Отметим, что накануне ФК "Карабах" провел свой первый матч этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Агдамский клуб стал гостем французского "Марселя". Матч на стадионе Velodrom завершился победой французов со счетом 3:1.

Группа армянских болельщиков на стадионе во время матча развернула провокационный плакат.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)