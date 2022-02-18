Новые главы Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов - ДОСЬЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжения о назначении Джошгуна Джабраилова главой Исполнительной власти Низаминского района Баку, Эльгина Габибуллаева - главой Исполнительной власти Наримановского района Баку и Эльхана Ибрагимова - главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Trend представляет досье новоназначенных глав ИВ.

Эльхан Ибрагимов, назначенный главой Исполнительной власти Кюрдамирского района,до этого занимал должность заместителя главы Исполнительной власти Шамахинского района – завотделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

Кроме того, он курировал экономические и финансовые вопросы на руководящих должностях в нескольких холдингах в Азербайджане.

Эльхан Ибрагимов является выпускником Азербайджанского университета кооперации. Позже он продолжил образование в Стокгольмской школе экономики в Швеции. Свободно владеет русским и английским языками.

Женат, имеет 3 детей.

Эльгин Габибуллаев, назначенный главой Исполнительной власти Наримановского района Баку, родился 7 апреля 1977 года.

С отличием окончил факультет "Финансы и кредит" Азербайджанского государственного экономического университета. Также является выпускником Программы управления (менеджмента) Гарвардской школы бизнеса.

Эльгин Габибуллаев до последнего назначения работал руководителем Аппарата главы Исполнительной власти Баку. Ранее он также занимал должность заместителя главы Исполнительной власти города Сумгайыт, различные ответственные должности в структурах исполнительной власти.

Женат, имеет 2 детей.

Джошгун Джабраилов, назначенный главой Исполнительной власти Низаминского района Баку, ранее занимал должность начальника отдела по работе с органами территориального и местного самоуправления ИВ Баку. На эту должность он был назначен в сентябре 2018 года.

Кроме того, ранее Джошгун Джабраилов занимал должность начальника отдела по работе с органами территориального и местного самоуправления Исполнительной власти Сабаильского района Баку.

До этого он занимал аналогичную должность в ИВ Сумгайыта.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)