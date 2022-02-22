В Азербайджане назначен новый директор НИИ травматологии и ортопедии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Приказом исполняющего обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB) Вугара Гурбанова известный ортопед-травматолог Эльвиз Гасымов назначен директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Как сообщили Trend во вторник в Объединении, Вугар Гурбанов представил коллективу института нового директора.

Гурбанов выразил уверенность в том, что деятельность Эльвиза Гасымова, имеющего многолетний опыт управления в сфере здравоохранения, внесет вклад в дальнейшее развитие НИИ травматологии и ортопедии в соответствии с современными требованиями.

Отметим, что Гасымов работает завотделением ортопедии, травматологии, спортивной медицины и физиотерапии Центральной клиники. Внес важный вклад в создание отделения ортопедии и травматологии в Бакинском центре здоровья, где также продолжает свою деятельность. За плодотворную деятельность был удостоен в 2018 году Распоряжением Президента Азербайджана почетного звания "Заслуженный врач".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)