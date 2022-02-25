БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 830 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 042, вторую - 1 525, три и более - 24 771, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 492 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 926 638. Первую дозу вакцины получили 5 295 050, вторую - 4 781 811, три и более - 2 648 544, бустерную дозу после положительного результата теста - 201 233 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)