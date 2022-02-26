В Азербайджане память жертв Ходжалинского геноцида почтут минутой молчания

Общество 26 февраля 2022 12:50 (UTC+04:00)
В Азербайджане память жертв Ходжалинского геноцида почтут минутой молчания

БАКУ /Trend/ - Сегодня на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В связи с этим в 17:00 на одну минуту будет приостановлено движение транспорта.

Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах столицы и поезда дадут гудок в память жертв кровавых событий в Ходжалы.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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